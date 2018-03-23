Скотт Риттер рассказал о ситуации с украинским кризисом.

Российская армия разрушила системы украинской противовоздушной обороны, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что в странах коллективного Запада на текущий момент обстановка с ПВО киевского режима часто умалчивается.

Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта. <…> Теперь русские могут бить по нужным им целям. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty