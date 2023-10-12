Скотт Риттер оценил сигналы, которые Россия подает НАТО и Западу.

Российские Вооруженные силы прорывают линии обороны армии киевского режима и могут создать "котел" для украинских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что Москва дала прямой сигнал для Североатлантического военного альянса и коллективного Запада. Речь идет о том, что российские силы больше и лучше подготовлены, закалены в сражениях. Эксперт добавил, что остальные же - "жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьетесь".

ВСУ прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду. У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах. И это лучшая демонстрация силы, которая нужна России. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty