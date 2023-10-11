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"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ

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Скотт Риттер оценил будущее ВСУ.

Вооруженные силы Украины ждет неминуемый крах в течение года. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист пояснил коллеге, что западная поддержка киевского режима и армии уже не помогает стране, так как солдаты постоянно находятся "на исходе".

ВСУ не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Запад заставит". Разведчик указал, в каких границах останется Украина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty

Теги: всу, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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