Скотт Риттер оценил будущие переговоры Киева и Москвы.

Коллективный Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных областей. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона.

Это уже можно услышать на Западе. Придется пойти на территориальные уступки. Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность. Скотт Риттер, экс-разведчик США

По мнению иностранного специалиста, международные союзники Украины заставят власти из Киева пойти на переговоры с Москвой, в результате которых стране придется отказаться от освобожденных Россией территорий. Скотт Риттер заметил, что миру становится понятно, что Вооруженные силы Украины никаким способом не могут захватить земли даже с использованием вооружения натовских запасов.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong