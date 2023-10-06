Скотт Риттер оценил слова Хилари Клинтон о российском президенте.

Политический раскол в американском обществе — это не "спецоперация Путина", а свидетельство успеха российского подхода к внешней политике. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист прокомментировал слова бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон о том, что глава Кремля якобы "пребывает в восторге" от той турбулентности, которая сотрясает Конгресс в Вашингтоне, ак как это грозит прекращением поставок военной помощи США армии киевского режима.

Если вы услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего... Мы стали жертвой не Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер подчеркнул, что Владимир Путин предпочитает решать все вопросы "коллегиально". Данная модель выгодно отличает внешнюю политику Москвы от американской, в которой принято слепо продавливать свою линию и игнорировать национальные интересы народа.

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom