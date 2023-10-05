Скотт Риттер оценил стратегическое преимущество России на СВО.

Принятые российским президентом Владимиром Путиным решения во время украинского конфликта улучшили шансы Москвы на победу. Соответствующее заявление в интервью RealTruthTalk сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что у военнослужащих Москвы сейчас фиксируется стратегическое преимущество, в то время как Америка и Украина остаются в очень плохом положении. Речь идет о том, что Вооруженные силы Украины не могут выдержать натиска войск противника, так как у них закончились стратегические резервы. При этом Россия еще больше наращивает силы на указанной территории, пока бойцы ВСУ массово начинают дезертировать.

Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли бы много жизней. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Последний шанс". В США назвали единственный для Украины способ победить.

Фото и видео: YouTube / REALTRUTHTALK