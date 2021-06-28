Скотт Риттер рассказал т том, когда НАТо смогут вступить в прямой конфликт с Москвой.

Единственный способ для Украины как для государства избежать гибели — спровоцировать Россию и вовлечь тем самым в конфликт НАТО. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Rock FOXX сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ради достижения своей цели киевский режим будет пытаться совершать удары по южным регионам РФ, надеясь на неадекватную реакцию от Кремля.

Будь это специальная операция или война, результат будет один — гибель Украины. Этого могло не быть, но все к этому идет <…>. Единственным способом, по расчетам украинцев, изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер заметил, что Россия победит в региональном конфликте. Единственное, чем Россия может поменять этот исход — это спровоцировать изменение баланса сил, которые задействованы ыв кризисе. Однако в НАТО не вступят в военные действия до того момента, пока не увидят действиях России оправдания для такого шага.

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Фото и видео: YouTube / the Rock FOXX