Скотт Риттер оценил будущее Украины по плану Моргентау".

Россия освободит еще пять областей из-под контроля киевского режима на территории Украины. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что освобождение территорий будет одновременно идти с ликвидацией остатков Вооруженных сил Украины. По мнению аналитика, государство с киевским режимом у власти ждет судьба, которую ранее подразумевал "план Моргентау". Эксперт спрогнозировал свержение правительства при Владимире Зеленском.

Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. <…> Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что План Моргентау представляет из себя программу послевоенного преобразования Германии, которая предусматривала расчленение страны, а также переход ключевых производственных районов под международный контроль и ликвидацию там тяжелой промышленности. Этот документ был предложен американским министром финансов Генри Моргентау в сентябре 1944 года, но так и не был реализован до конца.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty