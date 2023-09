Скотт Риттер оценили высказывание Елены Зеленской о выборах президента Украины.

Неуверенность украинской первой леди Елены Зеленской в том, что ее супруг Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок, свидетельствует мировому сообществу о серьезных проблемах, которые фиксируются в стране и ук киевского режима. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист предположил, что к завершению регионального конфликта между Москвой и Киевом, правительство Владимира Зеленского уже падет.

Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы. Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается в том, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах главы государства. Елена подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли будет Зеленский как политик украинскому обществу в качестве президента.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of