Неуверенность украинской первой леди Елены Зеленской в том, что ее супруг Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок, свидетельствует мировому сообществу о серьезных проблемах, которые фиксируются в стране и ук киевского режима. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист предположил, что к завершению регионального конфликта между Москвой и Киевом, правительство Владимира Зеленского уже падет.
Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы. Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Напомним, что жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается в том, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах главы государства. Елена подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли будет Зеленский как политик украинскому обществу в качестве президента.
"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине.
Фото и видео: YouTube / Through the eyes of
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все