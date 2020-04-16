Скотт Риттер рассказал о том, что из себя представляет денацификация Украины.

Укрваинское правительство в том виде, в котором оно пребывает сегодня, прекратит свое существование по окончании специальной военной операции России. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что власти киевского режима не планируют менять свой внешнеполитический курс и будет дальше восхвалять и поощрять неонацистов и нацизм. По словам Риттера, именно поэтому глава государства Владимир Зеленский принял участие в чествовании коллаборациониста времен Второй мировой войны в канадском парламенте.

В той форме, в которой оно существует сейчас, не должно выжить. В этом и заключается смысл денацификации. Нацисты вернулись. Нам нужно закончить это дело (истребление нацизма), начатое нашими дедами, говорят русские солдаты. Вот чем сейчас занимаются русские. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty