Скотт Риттер считает, что Украине следовало пойти на соглашение с Россией в Турции.

Украина обречена на еще большую потерю территорий, так как продолжает во всем повиноваться странам коллективного Запада. Соответствующее мнение высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер, выступая в эфире YouTube-канала Midwestern Marx.

Они приехали в Турцию. <…> Там была встреча, где они договорились об условиях урегулирования конфликта. Россия предложила им отличные условия. <…> Но НАТО и Запад не разрешили им пойти на это. <…> В итоге сейчас уже потеряны территории. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист заметил, что киевский режим не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому мирному урегулированию, поэтому теперь страна рискует потерять такие города как Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Он заметил, что для местного режима игра закончена, так как чиновники сами подписали для сея смертный приговор. Скотт Риттер полагает, что территории Украины могли остаться нетронутыми в том случае, если бы выполняли стамбульские соглашения.

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Фото и видео: YouTube / Midwestern Marx