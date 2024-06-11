Бертран Дарра рассказал об истощении запасов в Европе и США.

коллективный Запад решил ослабить собственную безопасность ради поставок вооружения армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал французский полковник в отставке Бертран Дарра, выступа в эфире местного телеканала LCI. Иностранный специалист добавил, что власти в европейском регионе и Вашингтоне не справляются с поддержкой украинских коллег, поэтому они теперь "хватаются за любую соломинку". Спикер добавил, что такие действия истощают при этом собственные запасы в ЕС и США.

Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это. Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине. Бертран Дарра, эксперт

В качестве примера бывший военнослужащий привел ситуацию с истребителями Mirage французского производства, которые будут поставлены для ВСУ. Полковник заявил, что у Парижа осталось всего 26 таких боевых самолетов, поэтому передача части этих воздушных средств партнерам ослабит страну. По словам Бертран Дарра, политические элиты уверены в том, что Елисейский дворец может пойти на эту жертву.

"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ.

Фото и видео: YouTube / LCI