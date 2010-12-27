"Почта России" прокомментировала ситуацию с выброшенными на помойку документами своих клиентов

Выброс важных бумаг оказался связан с ремонтом почтового филиала.

Чуть больше часа назад корреспондент Piter.tv обнаружил на помойке в Выборгском районе кипы документов клиентов "Почты России". В свободном доступе оказались паспортные данные, адреса и ФИО петербуржцев.

"Почта России" официально прокомментировала Piter.tv случившееся. Как выяснилось, на улице документы оказались из-за ремонтных работ в ближайшем почтовом отделении.

"УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает, что документы на видео датированы 2015 годом и являются архивными. В отделении, обслуживающем данный участок, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Данные документы были выброшены подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы. Сейчас УФПС инициировало проверку для установления личности сотрудника подрядной организации, допустившего некорректную утилизацию архивных документов", – заявили в организации.

К сотрудникам, неправильно организовавшим хранение архива, применят дисциплинарные меры, отметили в главном почтовом управлении.

Ранее мы писали, что начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv