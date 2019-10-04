В Выборгском районе на помойку выбросили документы клиентов Почты России

В широком доступе оказались номера и серии паспортов, адреса и ФИО петербуржцев.

Днем 4 октября житель Петербурга нашел на помойке в Выборгском районе целую кипу документов клиентов Почты России. В распоряжении редакции Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

На записи петербуржец наглядно демонстрирует, что именно выбросила Почта России. В широком доступе оказались личные данные клиентов учреждения: номера и серии паспортов, данные о пенсии, адреса, ФИО и многое другое. Мобильный корреспондент Piter.TV опасается, что все это может оказаться в руках человека, который захочет воспользоваться всей информацией в преступных целях.

"Когда уже работники почты поймут, что такие вещи нужно сжигать?", - возмущается прохожий.

Ранее мы писали, что начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV