Роман Свитан обвинил Запад в срыве сроков поставок военной помощи для ВСУ.

Украинские военнослужащие в настоящий момент отступают на Восточном фронте регионального противостояния с Россией. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился полковник запаса армии киевского режима Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин". Иностранный специалист добавил, что российские военные в ближайшие полторы-две недели будут серьезно давить. Дополнительно аналитик обвинил страны коллективного Запада в проблемах Киева. Роман Свитан заметил, что международные партнеры Украины слишком поздно отправили обещанную военную помощь.

Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов... Роман Свитан, эксперт ВСУ

В Киеве раскрыли, как Россия создала препятствие для взлета F-16.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин