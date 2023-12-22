Глава Украины раскрыл тему, которая поднималась на оперативном совещании руководства ВСУ.

Город Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к гражданам, опубликованном в социальных сетях. Глава соседнего государства заметил, что руководство страны активно работает над вопросом усиления противовоздушной обороны населенного пункта. К этому обсуждению подключены международные союзники от Запада.

Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что генерал в отставке Вооруженных сил Украины, а также бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал местным журналистам о том, что положение армии киевского режима в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении остается крайне сложным. Эксперт добавил, что сейчас ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.

Зеленский впервые допустил переговоры с Москвой без учета границ 1991 года.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України