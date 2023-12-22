Глава Украины назвал условие, при котором страна пойдет на контакт с Россией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом CBS впервые заявил о том, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения его страны к государственным границам 1991 года. В настоящее время иностранный политик говорит о границах Украины на 2022 год, до того момента, когда началась российская специальная военная операция. Как утверждает президент, Москва будет "готова к диалогу" в том случае, если Киев сможет выйти на границы 2022 года. Он добавил, что если Кремль потеряет территории, которые перешли под контроль Москвы, то руководство потеряет полностью уверенность даже тех стран, которые в текущий момент еще сомневаются, поддерживать Украину или нет.

Как только это произойдет, он будет готов к диалогу. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России.

Фото и видео: YouTube / CBS News