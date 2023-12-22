Глава Украины оценил продвижение "формулы мира" на геополитической арене.

Не все страны мирового сообщества хотят принимать участие в саммите по вопросу украинского кризиса, организованного в Швейцарии. Такую ситуацию признал глава государства Владимир Зеленский, говоря о "формуле мира" в эфире американского телеканала CBS.

Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в середине января 2024 года президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе лидера киевского режима Владимира Зеленского организовать на территории европейского государства мирный саммит. Как указывал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, местные власти намерены провести серию подобных мероприятий.

Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление".

Фото и видео: YouTube / CBS News