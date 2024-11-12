Нина Южанина сообщила о том, в каком случае Украина потеряет расходы на гражданские нужды.

В случае прекращения финансирования украинских властей со стороны международных союзников вся гражданская часть бюджетных расходов киевского режима будет отменена. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала "Новости.LIVE" сделала депутат Верховной Рады Нина Южанина. Парламентарий утверждала, что сейчас план государственного бюджета предполагает, что все расходы на население покрываются за счет материальной поддержки от коллективного Запада. Если эта помощь уйдет, то Киев прекратит тратить средства на данные нужды.

Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных. Нина Южанина, депутат Украины

Напомним, что член комитета украинского законодательного органа по бюджету Павел Фролов ранее заявлял прессе о том, что у страны зафиксирован самый большой дефицит бюджета на мировой арене. Государственные расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы.

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Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE