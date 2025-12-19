"Питтсбург" разгромил "Эдмонтон", Малкин набрал два очка

Форвард был признан второй звездой матча.

"Питтсбург" одержал разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Рикарда Раккеля. "Питтсбург" идет на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 61 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 35 матчей, забросил 12 шайб и отдал 27 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте среди игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / NHL