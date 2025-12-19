Гол и передача Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Каролину"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Чикаго" обыграл "Каролину" по буллитам со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново-центр" в Роли.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Коннору Мерфи. "Чикаго" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 49 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел в составе "Чикаго" 45 матчей, забросил девять шайб и отдал восемь голевых передач. Россиянин идет на девятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET