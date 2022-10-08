"Питтсбург" разгромил "Баффало" в предсезонном матче НХЛ. Малкин сделал три передачи

Игра прошла со счетом 7:1.

"Питтсбург" разгромил "Баффало" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Евгений Малкин сделал три результативных передачи в рамках игры. В результате его команда смогла обыграть противников с результатом 7:1. В составе клуба победителей голами отметились на 8, 10 и 31, 14 и 60, 32 и 46 минутах встречи спортсмены Джейк Гюнцель, Сидни Кросби (оформил дубль), Брайан Раст (реализовал дубль), Тай Смит, Дэнтон Хайнен. Единственную шайбу в ворота оппонентов от "Баффало" забил на 26 минуте Винни Хиностроза.

Напомним, что регулярный сезон НХЛ 2022-2023 годов стартовал в США 7 октября матчем "Нэшвилл" - "Сан-Хосе" в Праге. Первая встреча сезона в Северной Америке пройдет в ночь на 12 октября, когда "Нью-Йорк Рейнджерс" примет "Тампу". Команда из "Питтсбурга" начнет регулярный чемпионат 14 октября домашней игрой против "Аризоны", а "Баффало" в тот же день выступит на своем домашнем льду с "Оттавой". Регулярный сезон завершится 13 апреля.

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Фото и видео: Вконтакте / Pittsburgh Penguins NHL