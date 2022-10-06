Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт"

"Вашингон" обыграл "Детройт" со счетом 4:2 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Российский нападающий Александр Овечкин набрал 1+1 по системе "гол+пас". Он помог отличиться Коннору Макмайклу и стал автором четвертой шайбы. Еще один россиянин, Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
Напомним, новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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