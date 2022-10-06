Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт"

Российский форвард стал автором четвертой шайбы в составе своей команды.

"Вашингон" обыграл "Детройт" со счетом 4:2 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Российский нападающий Александр Овечкин набрал 1+1 по системе "гол+пас". Он помог отличиться Коннору Макмайклу и стал автором четвертой шайбы. Еще один россиянин, Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки.

Видео: YouTube / SPORTSNET