Дубль Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Анахаймом"

"Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Анахайм Дакс" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Итоговый счет игры составил 4:1.
В составе победителей дубль оформил нападающий РФ Евгений Малкин. Также две результативные шайбы в ворота соперников отправил Джефф Картер.
Единственная шайба "Анахайма" на счету Якоба Сильверберга.
Отметим, что 35-летний Малкин провел свой первый матч после травмы. Летом прошлого года хоккеист перенес операцию на правом колене.
Сейчас "Питтсбург" занимает седьмую строчку в Восточной конференции Лиги с 47 очками, "Анахайм" - на пятом месте в Западной конференции (45 очков).
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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