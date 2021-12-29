Дубль Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Анахаймом"

35-летний хоккеист провел свой первый матч после травмы.

"Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Анахайм Дакс" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Итоговый счет игры составил 4:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий РФ Евгений Малкин. Также две результативные шайбы в ворота соперников отправил Джефф Картер.

Единственная шайба "Анахайма" на счету Якоба Сильверберга.

Отметим, что 35-летний Малкин провел свой первый матч после травмы. Летом прошлого года хоккеист перенес операцию на правом колене.

Сейчас "Питтсбург" занимает седьмую строчку в Восточной конференции Лиги с 47 очками, "Анахайм" - на пятом месте в Западной конференции (45 очков).

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Видео: YouTube / SPORTSNET