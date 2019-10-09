"ПетербургГаз" опроверг информацию о взрыве газа на Мытнинской улице

При производстве работ произошло возгорание в шурфе, при этом взрыва зафиксировано не было.

В ГРО "ПетербургГаз" опровергли информацию о взрыве газа на Мытнинской улице. Специалисты сообщили, что при производстве работ произошло возгорание в шурфе, при этом взрыва зафиксировано не было. Об этом пишет "Фонтанка".

Возгорание произошло в ночь на 9 октября возле дома №32 по Мытнинской улице. Местные жители сообщили, что слышали взрыв. На ремонтируемом участке газопровода диаметров 219 мм зафиксировали факельное горение.

Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с места аварии 17 жильцов. В "ПетербургГазе" сообщили, что на газоснабжении потребителей инцидент не отразился.

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