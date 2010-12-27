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При пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека
Сегодня, 9:06
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Alena_Zinovieva

При пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека

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Огонь распространился по всей комнате площадью 27 квадратных метров.

В ночь на 9 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти, огонь разгорелся в коммунальной квартире площадью 120 квадратных метров.

Инцидент произошел в доме №156 на набережной Обводного канала. Сообщение о возгорании поступило на пост дежурного около 03:35 ночи.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в комнате площадью 27 квадратных метров. Вся обстановка помещения выгорела. Кроме того, горел коридор, балкон на пятом этаже дома и одна из комнат площадью 10 квадратных метров.

В 04:31 огонь был ликвидирован. В результате пожара пострадали два человека – мужчина и женщина. Сведений об их состоянии не поступало.

Ранее МЧС рассказали о подробностях взрыва газопровода на Мытнинской.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: возгорание, пожар в коммуналке, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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