При пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека

В ночь на 9 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти, огонь разгорелся в коммунальной квартире площадью 120 квадратных метров.
Инцидент произошел в доме №156 на набережной Обводного канала. Сообщение о возгорании поступило на пост дежурного около 03:35 ночи.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в комнате площадью 27 квадратных метров. Вся обстановка помещения выгорела. Кроме того, горел коридор, балкон на пятом этаже дома и одна из комнат площадью 10 квадратных метров.
В 04:31 огонь был ликвидирован. В результате пожара пострадали два человека – мужчина и женщина. Сведений об их состоянии не поступало.
Ранее МЧС рассказали о подробностях взрыва газопровода на Мытнинской.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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