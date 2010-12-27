При пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека

Огонь распространился по всей комнате площадью 27 квадратных метров.

В ночь на 9 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти, огонь разгорелся в коммунальной квартире площадью 120 квадратных метров.

Инцидент произошел в доме №156 на набережной Обводного канала. Сообщение о возгорании поступило на пост дежурного около 03:35 ночи.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в комнате площадью 27 квадратных метров. Вся обстановка помещения выгорела. Кроме того, горел коридор, балкон на пятом этаже дома и одна из комнат площадью 10 квадратных метров.

В 04:31 огонь был ликвидирован. В результате пожара пострадали два человека – мужчина и женщина. Сведений об их состоянии не поступало.

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