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МЧС рассказали о подробностях взрыва газопровода на Мытнинской

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Пожарным пришлось вывести на улицу 17 человек.

В ГУ МЧС по региону прокомментировали ночной пожар и сведения о взрыве газопровода в центре города. По данным пресс-службы экстренного ведомства, пожар возник около 32 дома по Мытнинской улице, вбзили четырехэтжного здания. Около 00:33 часов произошло факельное горение на газопроводе с диаметром 219 мм.

Спасателям пришлось эвакуировать с места аварии 17 жильцов.

На данный момент воспламенение ликвидировано. Специалисты "ПетербургГаза" установили хомут на магистраль. Петербуржцам разрешили вернуться в дома. К половине второго ночи работы закончены. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге из-за ремонтных работ взорвалась газовая труба.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

 

Теги: взрыв, газопрово, мытнинская улица, петербурггаз
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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