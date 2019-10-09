В Петербурге из-за ремонтных работ взорвалась газовая труба

Рабочие случайно задели участок конструкции, который воспламенился.

В Петербурге в ночь на 9 октября взорвалась газовая труба. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Они предположили, что авария произошла из-за ремонтных работ на участке. В момент инцидента рядом с трубопроводом находились рабочие.

По сведениям очевидцев, газопровод заполыхал в половину первого ночи на Мытнинской улице.

Гномики как увидели что они раскопали, принялись сначала лопатами закапывать пламя, но там и 100 узбеков бы не справились. объясняет петербуржец

Отметим, что на территории около десяти дней ведутся работы. Они проходят практически в круглосуточном режиме. Приезжие копают землю и днем, и ночью. Когда они увидели, что загорелось пламя, мигранты попытались потушить его самостоятельно. Рабочие начали забрасывать землю лопатами на аварийный участок. Однако это не принесло результата.

Соседи вызвали пожарную службу. Специалисты прибыли на место за 7 минут. За ними подтянулась еще одна бригада спасателей.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Свердловской набережной сгорели три автомобиля.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

