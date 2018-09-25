На Свердловской набережной сгорели три автомобиля

Ночью в Петербурге полыхали сразу три машины.

В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 8 октября сгорели три автомобиля. Местные жители рассказали, что заметили пламя около 58 дома по Свердловской набережной. На место вызвали бригаду пожарных.

Огонь затронул три иномарки: "Фольксваген Гольф", "Фольксваген Тигуан", и "Вольво". Диспетчеры экстренной службы получили заявку на вызов около трех часов утра. Ликвидировать пожар специалистам удалось спустя час. Согласно сведениям от пресс-службы ГУ МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве не уточнили о количестве человек и спецмашин, которые боролись с возгоранием.

Известно, что у "Гольфа" и "Вольво" полностью выгорели моторные отсеки. В "Тигуане" еще и поврежден кузов.

Ранее Piter.tv писал о том, что спасатели задержались на вызов на Советском проспекте из-за неудачной парковки автомобиля.

Фото: Piter.tv

