  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Свердловской набережной сгорели три автомобиля
Сегодня, 7:33
161
lesjasap

На Свердловской набережной сгорели три автомобиля

0 0

Ночью в Петербурге полыхали сразу три машины.

В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 8 октября сгорели три автомобиля. Местные жители рассказали, что заметили пламя около 58 дома по Свердловской набережной. На место вызвали бригаду пожарных.

Огонь затронул три иномарки: "Фольксваген Гольф", "Фольксваген Тигуан", и "Вольво". Диспетчеры экстренной службы получили заявку на вызов около трех часов утра. Ликвидировать пожар специалистам удалось спустя час. Согласно сведениям от пресс-службы ГУ МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве не уточнили о количестве человек и спецмашин, которые боролись с возгоранием. 

Известно, что у "Гольфа" и "Вольво" полностью выгорели моторные отсеки. В "Тигуане" еще и поврежден кузов.

Ранее Piter.tv писал о том, что спасатели задержались на вызов на Советском проспекте из-за неудачной парковки автомобиля.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вольво, свердловская набережная, фольксваген гольф, фольксваген тигуан
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии