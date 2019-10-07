Спасатели задержались на вызов на Советском проспекте из-за неудачной парковки автомобиля

Местные жители считают, что дом загорелся неслучайно.

Вечером в Усть-Славянке загорелся частный дом. Пламя перекинулось со здания на кроны деревьев. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего.

Пожар произошел по адресу Советский проспект 34/3.

Как рассказал Piter.TV местный житель Никита Богданов, сотрудники МЧС не могли подъехать к месту происшествия в течение 15 минут из-за припаркованной машины на углу дома. В итоге спасателям пришлось объезжать по другой дороге.

"Все думают, что дом подожгли, потому что у нас давно идет "война" садоводств с людьми, которые живут в домах. Эту территорию должны освободить для строительства школы, но жители частного дома этого делать не хотят, при этом проживают там нелегально", - рассказал молодой человек.

На данный момент, пожар потушили. Официальной информации от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу пока не поступало.

Видео: Piter.TV

Фото: Оксана Журавлева / VK