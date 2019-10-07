Спасатели задержались на вызов на Советском проспекте из-за неудачной парковки автомобиля

Вечером в Усть-Славянке загорелся частный дом. Пламя перекинулось со здания на кроны деревьев. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего.
Пожар произошел по адресу Советский проспект 34/3.
Как рассказал Piter.TV местный житель Никита Богданов, сотрудники МЧС не могли подъехать к месту происшествия в течение 15 минут из-за припаркованной машины на углу дома. В итоге спасателям пришлось объезжать по другой дороге.
"Все думают, что дом подожгли, потому что у нас давно идет "война" садоводств с людьми, которые живут в домах. Эту территорию должны освободить для строительства школы, но жители частного дома этого делать не хотят, при этом проживают там нелегально",
- рассказал молодой человек.
На данный момент, пожар потушили. Официальной информации от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу пока не поступало.
Видео: Piter.TV
Фото: Оксана Журавлева / VK
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