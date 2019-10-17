Первый канал снимает фильм о подвиге пилотов "Уральских авиалиний"

Речь идет об инциденте, когда у самолета загорелся двигатель, и его посадили в кукурузном поле.

Съемочная группа Первого канала ведет работу над фильмом о подвиге пилотов "Уральских авиалиний", которые смогли посадить самолет в кукурузном поле. Об этом написала жительница Екатеринбурга на своей странице в Facebook. В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о начале съемок.

В центре сюжета инцидент, когда у самолета "Уральских авиалиний" загорелся двигатель после столкновения с птицами. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось совершить экстренную посадку в кукурузном поле, недалеко от деревни Рыбаки. На борту находились 226 человек, в том числе 6 детей. Всех удалось спасти и эвакуировать.

Позже пилотам Airbus A321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звание Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Видео: YouTube / Deniz G, World Top ONE