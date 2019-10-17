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Первый канал снимает фильм о подвиге пилотов "Уральских авиалиний"

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Речь идет об инциденте, когда у самолета загорелся двигатель, и его посадили в кукурузном поле.

Съемочная группа Первого канала ведет работу над фильмом о подвиге пилотов "Уральских авиалиний", которые смогли посадить самолет в кукурузном поле. Об этом написала жительница Екатеринбурга на своей странице в Facebook. В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о начале съемок.

В центре сюжета инцидент, когда у самолета "Уральских авиалиний" загорелся двигатель после столкновения с птицами. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось совершить экстренную посадку в кукурузном поле, недалеко от деревни Рыбаки. На борту находились 226 человек, в том числе 6 детей. Всех удалось спасти и эвакуировать.

Позже пилотам Airbus A321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звание Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Видео: YouTube / Deniz G, World Top ONE

Теги: авиакатастрофа, первый канал, подвиг
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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