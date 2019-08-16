Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России

Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Они смогли посадить лайнер А321 в кукурузном поле и и спасти более двухсот людей. Указ уже подписал Владимир Путин.

Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Напомним, утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров экстренно приземлился в кукурузном поле. У самолет отказал один из моторов. Все пассажиры остались живы, пострадали 55 человек, возгорания не было.

Фото: соцсети

Видео: YouTube/ Deniz G

YouTube/ Bloomberg

YouTube/ THEPHDEFENSE