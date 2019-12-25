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"Печальный день": в Европе оценили давление США на Украину
Сегодня, 17:55
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"Печальный день": в Европе оценили давление США на Украину

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Обмен разведывательной информацией с США жизненно важны для Киева.

В Европе назвали тревожным сигналом для Украины угрозу Соединенных Штатов приостановить обмен разведданными и закупки американского оружия для ВСУ в случае продолжение атак на российские НПЗ. Об этом сообщил телеканал CNN.

В публикации приводится заявление представителя европейского ведомства, который подчеркнул, что для Украины критически важны и обмен разведданными, и закупки вооружений. Угрозу со стороны Вашингтона чиновник назвал "печальным днём для Киева и его союзников". 

Журналисты выразили уверенность, что любые шаги в этом направлении способны оперативно подорвать обороноспособность Украины. Они напомнили, что американские разведданные и вооружения играют важную роль для ВСУ в ведении боевых действий.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена приостановить механизм закупок оружия для Украину. Цель такого давления — заставить Киев отказаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.

В Минфине США напомнили о том, что ЕС тратит больше денег на российские энергетические ресурсы, чем предоставляет Украине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: дональд трамп, европа, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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