"Печальный день": в Европе оценили давление США на Украину

Обмен разведывательной информацией с США жизненно важны для Киева.

В Европе назвали тревожным сигналом для Украины угрозу Соединенных Штатов приостановить обмен разведданными и закупки американского оружия для ВСУ в случае продолжение атак на российские НПЗ. Об этом сообщил телеканал CNN.

В публикации приводится заявление представителя европейского ведомства, который подчеркнул, что для Украины критически важны и обмен разведданными, и закупки вооружений. Угрозу со стороны Вашингтона чиновник назвал "печальным днём для Киева и его союзников".

Журналисты выразили уверенность, что любые шаги в этом направлении способны оперативно подорвать обороноспособность Украины. Они напомнили, что американские разведданные и вооружения играют важную роль для ВСУ в ведении боевых действий.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена приостановить механизм закупок оружия для Украину. Цель такого давления — заставить Киев отказаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.

В Минфине США напомнили о том, что ЕС тратит больше денег на российские энергетические ресурсы, чем предоставляет Украине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)