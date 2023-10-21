Майкл Кофман и Райан Эванс обсудили запасы боеприпасов в России и на Украине.

Следующий год окажется крайне сложным для украинских властей и армии киевского режима из-за растущего военного производства на территории России и смены внешнеполитических приоритетов у Вашингтона. Соответствующего мнения придерживаются военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте для американского портала War on the Rocks. Один из аналитиков подчеркнул слушателям, что Кремль продолжает успешно наращивать собственные силы и изготавливать артиллерийские снаряды и беспилотники. Он уверен, что такая тенденция ук уверенному посту показателей продолжится и в 2024 году.

Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды. Майкл Кофман, аналитик

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР.

Фото и видео: YouTube / warontherocks.com