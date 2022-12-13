 Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией

Премьер Армении рассказал о том, что проблемы решаются Ереваном и Москвой.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Москвой. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Ереване. По мнению чиновника, существующие проблемы между сторонами обсуждаются. Эксперт добавил, что часть этих тем объективна, поэтому не может стать причиной для кризиса в отношениях между партнерами.

Отвечая на ваш вопрос о разногласиях с Россией… Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем, и конечно констатируем, что есть проблемы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia