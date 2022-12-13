Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию

Премьер-министр Армении рассказал, почему не удалось провести встречу с азербайджанским руководством.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции с журналистами во вторник сообщил о том, что в ближайшее время запланирован официальный рабочий визит министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна в Москву.Там будут проведены переговоры с российскими коллегами. Дипломаты обсудят возможность организации трехстороннего мероприятия при участии азербайджанских специалистов.

Мы, конечно, готовы, вчера мы об этом говорили с президентом РФ. В ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел в Москву, где они обсудят это. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правительства подчеркнул, что предыдущая трехсторонняя встреча с Баку не состоялась из-за того, что в регионе начался острый кризис, связанный с блокированием Лачинского коридора. Эта территория связывает непризнанный регион Нагррного Карабаха с Арменией. Властям было важно, чтобы премьер-министр находился в Ереване в это время.

Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia