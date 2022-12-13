Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

Премьер Армении рассказал, почему подписал документы с Москвой и Баку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что гарантом безопасности непризнанного региона Нагорного Карабаха, согласно международному трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия. Соответствующую информацию глава местного правительства напомнил журналистам во время пресс-конференции в Ереване. Чиновник заметил, что согласился на подписание документов из-за того, что он понял, что в ситуации Армения не могла являться для национальной безопасности полноценным гарантом. В этих условиях потребовалось сформировать систему гарантий.

Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета Федерации, президент РФ получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах…Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является РФ, Никол Пашинян, премьер-министр РФ

Напомним, что в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Они стали продолжением многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Тагедия привела к гибели мирного населения и военнослужащих.

Ереван несколько дней назад получил от Баку очередной вариант проекта мирного соглашения.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia