Никол Пашинян рассказал о возможной эскалации конфликта.

Ереван несколько дней назад получил от Баку очередной вариант проекта мирного соглашения. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал председатель местного правительства Никол Пашинян. Чиновник напомнил, что Армения в феврале 2023 года отправила коллегам из Азербайджана собственный вариант документа.

Два-три дня назад мы получили очередной вариант от Азербайджана. Могу сказать, что есть некоторый прогресс. Но чем дальше мы идем, появляются фундаментальные проблемы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян также добавил, что азербайджанский проект мирного соглашения содержит конкретные претензии на территориальную целостность Армении, ее сохранение является красной линией для Еревана. Сейчас стороны видят большие риски для дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia