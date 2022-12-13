Пашинян заявил, что Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии

Премьер страны привел личное мнение о ситуации в 2020 году.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван проиграл войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии. Об этом глава местного правительства заявил журналистам в ходе пресс-конференции. Чиновник считает, что страна потерпела неудачу в боевых действиях в регионе Нагорного Карабаха.

По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Я думаю, что эти факты станут достоянием общественности в ближайшее время. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян: Армению тревожит, что ее покидает ОДКБ.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia