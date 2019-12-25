"Оттава" выиграла в домашнем матче НХЛ против "Виннипега"

Игра завершилась со счетом 4:2.

"Оттава" выиграла в домашнем матче Национальной хоккейной лиги против "Виннипега". Игра завершилась с результатом 4:2. В составе клуба-победителя отменились на 12 и 57, 19 и 51 минутах встречи Брэди Ткачук (дубль), Коннор Браун и российский спортсмен Евгений Дадонов (51). Со стороны гостей отличились на 6 и 9 минутах Кайл Коннор, Николай Элерс.

Стоит отметить, что Евгений Дадонов забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом он набрал 17 очков за турнир(12 голов и пять результативных передач) в 43 проведенных матчах. Его соотечественники Никита Зайцев и Артем Зуб не сумели отличиться в рамках игры.

Благодаря победе над "Виннипегом" "Оттава" прервала серию из четырех поражений. Клуб располагается на седьмом месте турнирной таблицы Северного дивизиона (последняя позиция рейтинга). Команда набрала за сезон 32 очка. "Виннипег" идет на второй строчке с 53 очками после 42 встреч. В следующий раз противники сыграют друг с другом 15 апреля в Оттаве.

Голы Анисимова и Дадонова помогли "Оттаве" обыграть "Калгари" в матче НХЛ.

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