Ларри Джонсон оценил действия России, происходящие вблизи Харькова.

Североатлантический военный альянс пока что не знает точно, что делать в связи с наступлением российской армии под городом Харьковом. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Они не могут с этим ничего поделать. Они размышляют о том, что можно было бы мобилизовать свои войска и отправить их туда. Ага, удачи. Как они это сделают, если русские это сразу заметят и уничтожат их? Ларри Джонсон, эксперт

Иностранный специалист добавил, что оборона Вооруженных сил Украины сейчас рушится под натиском армии противника. так как она наладила массовое производство собственных артиллерийских снарядов. Дополнительно российские военнослужащие в ежедневном режиме разносят ударные вооружения ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. По мнению эксперта, ни у НАТО, ни у Киева в текущий момент нет возможности одержать верх над Россией в региональном кризисе.

"Для секса и органов": в США раскрыли жуткие детали положения на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom