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"Откроют огонь". Во Франции сделали шокирующее заявление о русских

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Жан-Поль Перрюш оценил заявление главы Франции о стирании "красных линий".

Французскому главе государства Эммануэлю Макрону нужно задуматься о том, как ответит Москва в случае отправки западных войск на территорию Украины. Соответствующей информацией со зрителями поделился бывший руководитель главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш в эфире местного телеканала LCI. Иностранец пояснил, что для парижа было бы крайне рискованно вмешиваться в региональный конфликт с таким ограниченным контингентом, силами одной страны международных союзников киевского режима. Гость шоу подчеркнул, что Елисейский дворец не берет в расчет возможные последствия такого решения.

Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь по французским солдатам.

Жан-Поль Перрюш, эксперт

По мнениюЖан-Поля Перрюша, высказывания французского президента в первую очередь были призваны опровергнуть слова американцев и руководителей НАТО о невозможности отправки в регион западных военных и оказать услугу украинцам, "посеяв сомнения в рядах русских".

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Фото и видео: YouTube / LCI

Теги: жан-поль перрюш, отправка войск, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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