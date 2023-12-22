"Очень просто". Макрон высказался о Крыме

Президент Франции напомнил о территориальной целостности Украины.

Крым должен быть признан международным сообществом частью Украины для достижения прочного мира в европейском регионе. Соответствующее заявление французский президент Эммануэль Макрон сделал в эфире местного телеканала France 2. Жители страны раскритиковали такое высказывание со стороны европейского политика. В комментариях к статье в местном издании Le Figaro, где приводились слова главы государства, пользователи сказали, что такими темпами никто не будет воспринимать высказывания официальных лиц Парижа серьезно, поэтому лидеру Елисейского дворца нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать подобные воинственные заявления.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron