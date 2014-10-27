"Остров фортов" может стать частью второго национального туристического маршрута в Петербурге

Эксперты оценили высочайший уровень комфорта, организации питания, экскурсионного сопровождения и гостеприимства музея.

Кластер "Остров фортов" принял рабочую группу Экспертного совета Министерства экономического развития РФ по определению национальных туристских маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе музея 12 октября.

Так, решается вопрос о включении "Острова фортов" во второй национальный туристический маршрут "Санкт‑Петербург. Новая география".

Мы работаем над тем, чтобы обеспечить соответствие самым высоким федеральным стандартам, применяемым к объектам показа и туристской инфраструктуры, и очень благодарны за высокую оценку нашей деятельности, которую получили от экспертов по определению национальных туристских маршрутов. Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов"

Эксперты оценили уровни комфорта, организации питания, экскурсионного сопровождения и гостеприимства музея. Объекты показа и инфраструктуры в "Острове фортов" соответствуют федеральным требованиям.

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Фото: пресс-служба "Острова фортов"