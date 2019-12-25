Туристско-информационный центр появился в Кронштадте

Павильон будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

В кронштадтском музейно-историческом парке "Остров фортов" открыли павильон Городского туристско-информационный бюро, который будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 3 октября.

Центр расположен у входа в парк. Здесь можно получить карту города и информационную полиграфическую продукцию о его главных достопримечательностях, ознакомиться с планируемыми событиями и приобрести билеты на экскурсии, сувениры.

Общая площадь "Острова фортов" более 65 тыс. "квадратов", отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Кроме того, он подчеркнул, что в 2024 году в Кронштадте откроют лицей на 550 мест, а до 2026-го в кластере возведут два жилых квартала с двумя детскими садами на 150 и 50 мест.

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте построят два малоэтажных жилых кластера.

Фото: spbmuzei.ru