В Кронштадте построят 2 малоэтажных жилых кластера

Жильё возведут на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов".

В туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте готовятся к возведению сразу 2-х малоэтажных жилых кварталов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Острова фортов".

Один из комплексов будет располагаться на Цитадельской дороге. Его площадь составит 143 тыс. кв.м. Он будет состоять из 5-ти четырёхэтажных корпусов на 1060 квартир и торгово-пешеходными променадами. Для жителей квартала построят детский сад с бассейном и медицинское учреждение с кабинетами врачей общей практики. Местоположением второго квартала станет Цитадельское шоссе. Его площадь будет составлять около 58 тыс. кв.м.. Там разместят 3 корпуса на 375 квартир со встроенным детским садом.

Предполагается, что кварталы органично впишутся в общую экосистему с музейно-историческим парком, а также с Музеем военно-морской славы, школой-лицеем и благоустроенной пешеходной набережной.

Ранее мы сообщили о том, что площадь жилой застройки бывшего мясокомбината "Самсон" решили увеличить вдвое.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов (Сабина Исаева)