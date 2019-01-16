Второй национальный туристический маршрут откроют в Петербурге

В Петербурге планируют открыть второй национальный туристический маршрут "Санкт‑Петербург. Новая география". Об этом пишет "Петербургский дневник" 11 октября.
Предложение о присвоении статуса туристского маршрута направят в Экспертный совет по внутреннему и въездному туризму. Там инициативу могут согласовать на федеральном уровне и, в случае утверждения, включат в число предлагаемых федеральными туроператорами.
Напомним, что летом 2023 года в Северной столице маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" стал первым национальным.
Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический маршрут свяжет Петербург, Ленобласть и Карелию.
Фото: Piter.TV
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