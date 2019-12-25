Новый туристический маршрут свяжет Петербург, Ленобласть и Карелию

Маршрут будет объединять общая тематика: он познакомит с православными святынями, которые исторически связаны с Арктической зоной страны.

Петербург станет стартовой точкой в новом туристическом маршруте "Святые покровители Арктики", который свяжет Северную столицу с Ленинградской областью и Республикой Карелия. Запуск маршрута правительство города обсудило с представителями Русского географического общества, информирует пресс-служба Смольного.

Маршрут будет объединять общая тематика: он познакомит с православными святынями, которые исторически связаны с Арктической зоной страны. Также путешественникам расскажут о миссионерах, чьи имена связаны с Петербургом и другими северными регионами. В начале маршрута будет проходить экскурсия по петербургскому подворью Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Затем туристы отправятся изучать остров Котлин и Кронштадтский морской собор и Николо-Богоявленский собор.

В 47-ом регионе путешественники посетят Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. После этого экскурсионная группа переместится в Карелию, где туристы увидят Петрозаводск, Сортавалу, деревни Рауталахти и Толвуя, а также комплекс "Северная Фиваида" на берегу Ладожского озера. Вниманию путешественников будут представлены реплики северных храмов и факты из биографии Зосимы Соловецкого. Завершится экскурсионный маршрут в музее-заповеднике Кижи. Зимой финальной точкой маршрута станет Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

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