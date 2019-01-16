РЖД запустят туристический маршрут из Петербурга в Воронеж

Он пройдет по дороге семьи Ольденбургских.

"Российские железные дороги" откроют летом 2023 года новый туристический маршрут из Петербурга в Воронеж под названием "По дороге Ольденбургских". Об этом 31 мая сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Маршрут посвящен поездкам внучки Николая I Евгении Ольденбургской и ее мужа Александра Ольденбургского. В поселке Рамонь под Воронежем находится дворцовый комплекс. Раньше он принадлежал императорской семье. На территории расположены единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, здания разных служб и большой парк. В 2013 году здесь создали музей — историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских".

В июле мы будем презентовать новый туристический маршрут через Гатчину в Воронеж — "По дороге Ольденбургских". Для того, чтобы поездка была максимально увлекательной, мы разработали 17 аудиогидов. Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Отметим, что часть туристических направлений перевели на английский и китайский языки.

Фото: Pxhere