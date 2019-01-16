Петербуржцы смогут посетить Арктику в рамках проекта "По следам великих северных экспедиций"

Первый путь из нескольких будет пролегать до Ненецкого автономного округа.

В Северной столице стартовала разработка туристического маршрута в Арктику в рамках проекта "По следам великих северных экспедиций". Об этом рассказали в Комитете Петербурга по делам Арктики в четверг, 17 августа.

Первый путь из нескольких будет пролегать до Ненецкого автономного округа. Представители комитета уже побывали в НАО и обсудили этапы работы, касающиеся создания маршрутов.

Как отметил вице-губернатор Владимир Княгинин, появление на карте нового маршрута не только подчеркнет непосредственную связь Санкт-Петербурга с легендарными арктическими исследованиями, но и напомнит современникам о Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, проект которой поддержал и утвердил в 1724 году Петр Великий. Пресс-служба Комитета Петербурга по делам Арктики

Город Пустозерск, основанный в конце XV века, станет центральной точкой на карте одного из маршрутов.

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Фото: "Википедия"